每當連假來臨，特別是傳統的節氣假期，就會開始被市場密切討論，有沒有所謂「變盤說」，因此今天來聊聊，「中秋變盤」這回事。

既然稱為「變盤」，就表示節前節後，必然是不同調的，漲變跌、跌變漲，若依照這個邏輯，統計過去10個年度，可以驚訝的發現，中秋變盤竟然只在2015年、2016年、2018年，發生過3次，似乎沒有任何參考價值，甚至可以說，根本沒有所謂中秋會變盤這件事，一切就只是炒作議題的概念罷了！

那麼既然沒有變盤，中秋過後的行情又該如何看待呢？如果單以節後兩周的表現來看，6次漲、4次跌，似乎也沒有太明確的參考價值。但若套用到現在的情況，將中秋之前，台股呈現跌勢的這幾個年度獨立出來看，可以發現，當中秋節前台股下跌，中秋過後續跌的可能性將高達60%。這表示投資人該緊張嗎？大可不必！

由於中秋節的時間多落在9月，若以節後「兩周」來評斷，確實台股的表現相對偏弱，但若將研判漲跌的時間基準點拉到10月，可以發現，上漲機率將會提升為80%。而此時連帶統計過去10年，歷年10月的台股表現，驚人的發現，上漲機率也高達80%。這代表一件事情，台股並不會因為中秋節前的下跌，就降低10月份上漲機率，因此這80%，是具備可信度與可參考性的。

同時大家別忘了！過去這10年，可都不存在今年這種得天獨厚的天時、地利、人和。例如，將美股視為重要政績的美國總統川普，即將競選連任；FED主席鮑爾，在政策上與態度上，大力為現任總統助攻；而今年除了是10 年來，台美關係最好的一年，也是台股與美股，連動性與日俱增的一年，一旦美股好，台股自然跟著好。

同時，今年是國安基金一反常態，史無前例在12000點之上，宣布打死不退，執意要為台股護航的一年；更是台幣持續創高，熱錢瘋狂湧入的一年！既然正常情況下的10月，都已經有80%的機會上漲，那麼今年搭配上這麼多的天時、地利、人和，行情又已經預先向下修正過，連假過後，向上表態，只能說是合情合理！

(中時新聞網)