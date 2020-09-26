第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚盛大舉行，資深藝人許效舜以《瘋神無雙》入圍綜藝節目主持人獎，今天帶著老婆攜手走紅毯，兩人甚至還在眾人面前大方親吻，可以說是閃瞎眾人。

許效舜今天帶著老婆登上紅毯，他表示第47屆入圍綜藝節目主持人獎，曾帶著老婆走紅毯就得獎，因此便將老婆視為幸運物，所以這次帶著老婆走紅毯，希望能再次把獎項拿回家，而小24歲的嫩妻穿深V禮服辣露雙峰，裙襬高衩剪裁露出修長美腿，讓人看的是鼻血直流，此外夫妻倆更在紅毯上大方熱吻，讓現場頓時充滿粉紅泡泡。

第55屆電視金鐘獎星光大道。

2019年台劇大爆發，讓金鐘入圍名單競爭超級激烈，《罪夢者》、《誰是被害者》、《俗女養成記》各風光入圍8項大獎，呼聲極高的《想見你》則是入圍6項緊追在後，哪部戲劇能夠脫穎而出，成為今晚最後大贏家，成為今晚大亮點，同樣競爭激烈的金鐘視后寶座，究竟會由天心、柯佳嬿再度封后？還是3度入圍的楊謹華能夠首摘后座？

此外張孝全以《罪夢者》、《誰是被害者》兩部入圍「男主角獎」，是否有望成為雙料王？又或者是由呼聲極高的許光漢脫穎而出？此外創造超高收視率的《俗女養成記》，在「迷你劇集女主角獎」中，「大小嘉玲」謝盈萱和13歲童星吳以涵將同時競爭迷你劇視后寶座，究竟最後獎落誰家，都將在今晚一一揭曉。

(中時新聞網)