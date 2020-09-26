第55屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚在國父紀念館舉行。琇琴演出《俗女養成記》獲得迷你劇集（電視電影）女配角獎。

本名于子育的琇琴，出道時曾以歌手身分與錦雯一同組成錦繡二重唱，並發過6張暢銷專輯，後來在主持、戲劇、舞台劇及書籍方面皆有亮眼表現而成為全方位藝人。

2003年開始便陸續演出《慾望六人行》、《求婚事務所》、《我要變成硬柿子》、《真情滿天下》、《敲敲愛上你》、《含笑食堂》、《幸福蒲公英》、《我愛你愛你愛我》、《熱海戀歌》、《果嶺上的九降風》、《後菜鳥的燦爛時代》、《生死接線員》、《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等超過50部作品，表演經驗相當豐富，如今順利在金鐘獎上獲得金鐘獎迷你劇集(電視電影)女配角獎實至名歸。

金鐘55／琇琴《俗女養成記》獲迷你劇女配 國民媽媽含淚笑稱：我未婚（圖／攝影陳威成）

琇琴上台領獎時感動到落淚，除了感謝經紀公司的栽培以及家人的支持外，她逗趣表示「很開心現在走在路上很多人叫我國民媽媽，雖然我還未婚」，並大喊「我愛唱歌、我愛演戲、希望大家能夠給我機會讓我繼續演下去」。

金鐘55／琇琴《俗女養成記》獲迷你劇女配 國民媽媽含淚笑稱：我未婚（圖／三立新聞）

金鐘55直播畫面

(中時新聞網)