第55屆電視金鐘獎頒獎典禮於晚間7點準時開始，52歲資深演員游安順以公視人生劇集《盲人阿清》開頭彩，拿下迷你劇集最佳男配角獎，他上台領獎時，難掩激動情緒，「我真的沒想到今年是第一個上台的，我嚇死了！」說完，台下也掀起如雷掌聲。

游安順致詞有洋蔥，他說今年是2020年，發生很多遺憾的事情，搞得大家都頭昏昏，心有戚戚焉，不過他覺得我們更應該要戒慎恐懼，「祝福全地球的人平安順心，無災無難。」

游安順上回是以《阿不拉的三個女人》拿下金鐘54戲劇男配角獎，這次又奪迷你劇集男配角獎，他有感而發地說，如果演出是像料理一樣，他就像牛排料理中的那顆蒜頭，感謝大家對他的支持。

第55屆金鐘獎競爭激烈，光入圍名單就讓評審團主席瞿友寧傷透腦筋，以「台劇大爆發」來形容，人氣夯劇《想見你》不僅入圍5獎項，男女主角許光漢、柯佳嬿也將角逐影帝后。由謝盈萱、楊麗音、陳竹昇、于子育、夏靖庭、溫昇豪等實力派演員主演的《俗女養成記》更風光入圍8獎項，被看好是奪獎大贏家。

迷你劇集（電視電影）男配角獎入圍者彼此競爭也是相當精彩，將越南移工演得唯妙唯肖的孫綻，出道10年首獲肯定，將以《無主之子》迎戰實力派演員太保《殘值》、王柏傑《罪夢者》、游安順《盲人阿清》與廖欽亮《大吉》，最後由游安順奪獎，可說是實至名歸。

(中時新聞網)