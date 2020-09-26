現場有各式互動式宣導攤位，讓民眾對防災及居家防火安全有更深一層的體認。(翻攝照片／林郁平台北報導）

在921大地震21周年之際，為加強萬華區民眾地震防災應變能力，北市消防局與萬華區新起里辦公處於26日晚間，在清水巖祖師廟共同舉辦「新起里中秋慶團圓」暨「臨『震』不亂 視訊119 安全守護你」社區防災園遊會，結合各式防災防震宣導攤位，讓民眾對防災及居家防火安全有更深一層的體認。

活動包括舞台節目表演、摸彩、有獎徵答，以及「即刻救援好軟體 防災知識一把抓」、「安裝住警器 防災好心安 逃生有計畫 避難我不怕」、「臨「震」不亂」、「油鍋起火 蓋是英雄」、「地震急救我最行」、「用電過載易釀災 延長線用法報你哉」、「溺境求生 防溺十招、救溺五步」、「震後火災滅火四步驟 拉、瞄、壓、掃」…等互動式攤位宣導；還有地震體驗車讓民眾親身體驗天搖地動的震撼感，且只要通過各攤位的「消防Ｑ＆Ａ」小常識問答遊戲，蓋滿闖關卡，還可獲得小禮品。

消防局表示，為避免地震造成損害，平時應準備手電筒、飲用水及緊急避難包等防災用品、固定家中易傾倒家具，地震發生時記得「趴下」、「掩護」、「穩住」保命三步驟，下載「視訊119APP」將災害影像及報案地點GPS座標，傳送至119救災救護指揮中心，可以縮短消防人員到達災害現場時間；運用「台北市行動防災APP」接收最即時的防災或災害訊息；下載「台北防災立即go」電子書，學習更多防災知識。

(中時 )