美國一名火辣助教，勾引14歲少年上床，還傳送多張自己穿性感泳衣的照片，藉此誘惑少年，且在少年家中被父母撞見時，助教還謊稱「自己是高中生」，想不到竟瞞騙過少年母親，直到看見火辣照片，母親才知道受騙已久。

來自伊利諾州一名24歲女助教艾麗莎（Allyssa Gustafson），曾在Circle Academy學校任職，去年3月，認識了剛進學校就讀的14歲少年，甚至與對方發生至少 5次性關係，且讓父母無法接受的是，Circle Academy是一所專門指導「行為及情感上有障礙」的學生。

艾麗莎透過臉書與Snapchat，與14歲少年聊天，過程中傳了許多張只穿泳衣、或是內衣的性感照，艾麗莎與少年「曖昧」期間，曾在家中巧遇少年母親，當時艾麗莎說自己是高中生，沒有發現艾麗莎已經是24歲的女助教。

除了這起性侵指控，艾麗莎去年11月就已面臨嚴重性虐待罪遭起訴，但作為認罪協議的一部份，檢方撤銷其中一項嚴重的刑事性侵指控，艾麗莎的律師打算提出讓她服以緩刑與社區服務；不過檢方正積極爭取讓艾麗莎入監服刑，因為根據伊利諾州法律，對未成年人性虐待最多可判處15年有期徒刑。

(中時新聞網)