現場有各式互動式宣導攤位，吸引不少孩童親自體驗操作。(翻攝照片／林郁平台北報導）

北市消防局第三救災救護大隊與中山區新生里辦公處，26日晚間於錦州公園舉辦社區防災園遊會，除與民眾一起學習正確防火、防災知識及臨災應變技能，也提前歡度中秋佳節。

防災園遊會內容包括由小朋友擔任「天才重型救援手」，操作機具模擬災區救援實況；「親子急救DIY」學習如何利用居家小物，變身急救固定器材；「避難逃生模擬屋」透過模擬屋實際了解安裝住警器的重要性；「家具固定術高手」教民眾如何將家中家具牢牢固定，避免因地震發生危險，以及消防宣導車、地震體驗車等寓教於樂關卡，讓參加民眾透過遊戲汲取正確防災觀念，此外，正光幼兒園、民新跆拳道館及中山社區大學等團體上台表演才藝。

消防局表示，近年來持續推動防救災資訊E化，已推出《視訊119 APP》透過視訊報案服務，值勤人員即可立即了解災害現場狀況，有效做好整備應變；《全民守護者APP》在救護車到達前召喚病患周遭的「守護者」前往展開CPR及AED急救；《台北市防災APP》提供市民下載防災手冊掌握即時緊急避難資訊，呼籲民眾踴躍下載，落實全民防災的觀念，同時也別忘了遵守「防疫新生活運動」。

(中時 )