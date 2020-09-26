美國官員表示，大量中國製造的仿冒品和違禁品每天湧入美國，對美國市場和國民安全造成危害；聯邦參議員也為此推出法案，呼籲取消中國的「貿易最惠國」地位。專家分析，法案一旦通過，總統和國會將擁有更多工具以制衡中國，對中審查也將更加制度化。

美國海關及邊境保護局（CBP）局長摩根（Mark Morgan）與白宮經貿顧問納瓦羅23日在福斯財經新聞發表聯名評論指，美國必須採取適當措施，阻擋中國的山寨品湧入美國。CBP在為期14個月、針對中國小包裹進行檢查的「突擊行動」中發現，13％標示為「中國製造」的包裹中含有山寨品或其他違禁品。

據CBP統計，目前每天約有70萬件中國製造的小包裹進入美國，其中68％是由美國郵政局經手處理，其餘包裹則由私人承運商處理。每天都有近9萬個美國人受到中國偽劣貨與違禁品的危害。

過去的數個月內，美國多個州的居民也曾收到疑似來自中國的可疑種子包裹。農業安全部官員警告，這些來源不明的種子很可能會破壞農業、環境和生態安全。

摩根和納瓦羅在文章中強調，川普政府致力阻止中國製造的偽劣和違禁品包裹進入美國，也會致力防止電子商務平台為這類非法販運推波助瀾。

本月稍早，共和黨籍阿肯色州聯邦參議員科頓（Tom Cotton, R-Arkansas）亦於17日提出1項法案，建議美國取消中國的永久最惠國待遇。過去20多年來，中國一直享受上述待遇；一旦科頓的提案通過，美國國會和總統將有權每年決定是否給予中國貿易最惠國待遇。

(中時 )