桃園軌道願景館歡喜迎接2周年館慶，連續5個周末假日推出軌道大富翁遊戲，限量發送紀念馬克杯，拍照打卡可獲得捷運綠線車廂DIY紙模型，並增設捷運綠線工區即時影像顯示器，民眾可點選查看現在進行式的工區動態。（蔡依珍攝）

桃園軌道願景館歡喜迎接2周年館慶，連續5個周末假日推出軌道大富翁遊戲，限量發送紀念馬克杯，拍照打卡可獲得捷運綠線車廂DIY紙模型，並增設捷運綠線工區即時影像顯示器，民眾可點選查看現在進行式的工區動態。（蔡依珍攝）

有「桃園最火親子出遊景點」美譽的桃園軌道願景館，歡喜迎接2周年館慶，連續5個周末假日推出軌道大富翁遊戲，限量發送紀念馬克杯，拍照打卡還可獲得捷運綠線車廂DIY紙模型，館內並增設捷運綠線工區即時影像顯示器，民眾可點選查看現在進行式的工區動態。

捷運工程局指出，桃園軌道願景館成立2周年，特別在館內的軌道技術專區增設捷運綠線CCTV工區即時影像顯示器，將原本24小時監看施工現場的20個270度鏡頭影像大公開，並放上官網，民眾可了解各站點圍籬內的工程內容與進度，讓施工透明化，市府也透過監看即時影像，了解交維等狀況，即時協調因應。

桃園市長鄭文燦表示，願景館也推出親子活動，9月27日、10月3、4、10、11日等假日舉辦「軌道大富翁」遊戲，每天上、下午各一場，利用遊戲互動方式，讓遊客認識桃園三心六線軌道建設發展，獲得限量2周年慶馬克杯。拍照打卡寫下「桃園軌道願景館兩歲生日快樂」後上傳社群網站，則可獲得「桃園捷運綠線車廂」DIY紙模型，每日限量50份。

鄭文燦提到，桃園軌道願景館前身為台鐵「桃園7號」倉庫，2017年著手活化，保留既有木屋架結構及原始倉庫空間設立桃園軌道願景館，2018年9月25日營運迄今已超過40萬人次參觀，除了有復刻版的「桃園驛」，也以寓教於樂的方式介紹桃園正在推動的鐵路地下化、三心六線軌道建設，館外則展示全台首具退役潛盾機，以及日據時代的舊桃園車站第二月台棚架，歡迎來了解桃園軌道過去、現在及未來。

鄭文燦指出，綠色、人本、環保、便捷及智慧是軌道運輸、大眾運輸的發展願景，桃園推動軌道建設計畫歷時許久，升格後，市府積極辦理軌道建設開工，其中捷運綠線全長約27.8公里、共設21站，目前高架段首座跨橋面版已經完成，高架軌道也逐漸成形中；地下段亦以桃園車站為分界，正在執行站體開挖；另捷運綠線G07站區正進行連續壁工程，工程挖掘出疑似清代鐵道歷史遺構，市府將依文資保存法施工與保存，也將做好相關配套措施，縮短交通黑暗期。

鄭文燦表示，桃園鐵路地下化全長約17.945公里，將設5座通勤站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮），並移除沿線共20處平交道、8處地下道及8處陸橋，預計在工程發包開工後7年通車，可大幅改善周邊交通，提升居民生活品質，市府也將逐步推動其他各條軌道計畫，促進桃園城市發展、交通轉型。

(中時 )