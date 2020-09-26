木蘭女足聯賽再添強援！挑戰4連霸失利的台中藍鯨延攬的香港門神吳卓蔚，終於來台檢疫隔離期滿，於今正式加盟穿上24號球衣並投入訓練。這位曾代表香港出征亞運的門將表示，有信心爭取先發位置，希望幫助藍鯨問鼎首屆木蘭聯賽盃冠軍。

23歲的吳卓蔚原本效力於香港女足聯賽冠軍隊愉園，她目前是香港代表隊的頭號門神，曾參加雅加達巨港亞運、東亞錦標賽與女子土耳其盃等賽事。由於要在新冠疫情期間辦理來台簽證，格外不易，吳卓蔚本月11日抵台，加上隔離已趕不上木蘭聯賽最後兩輪賽事，只能放眼10月下旬開踢的首屆聯賽盃。

香港門神吳卓蔚加盟台中藍鯨，立刻在太原足球場參與訓練。（台中藍鯨提供）

吳卓蔚來台加盟藍鯨，也獲得香港媒體的關注，於今日紛紛披露。由於門將位置特殊，除了個人能力還有指揮防線重任，語言溝通格外重要，在藍鯨欠缺門將只能向外援引的情況下，往香港覓才也是合理選擇。

吳卓蔚也是木蘭聯賽本季引進的第4位外援，此前桃園國際的泰國後衛溥弈、高雄陽信的日本好手若林美里，都有效提升球隊戰力。陽信還找了美國女將西耶娜，與吳卓蔚都可望在木蘭聯賽盃亮相，戰況值得期待。

首屆木蘭聯賽盃將於10月24日登場，由桃園國際vs.新北航源、台北熊讚vs.高雄陽信，兩支勝隊10月31日於4強對決聯賽前2的花蓮及藍鯨，11月7日決定冠軍誰屬。這也是木蘭聯賽首次搭配聯賽盃，過去3年僅取例行賽前2名踢總冠軍戰。

(中時 )