行政院人事行政總處拍板明年軍公教人員不調薪，全國教師會（以下簡稱全教會）表示，不久前工資審議委員會通過明年繼續調漲基本工資，這是11年來的第13度調漲。在此疫情艱困時期，經濟成長率不能樂觀的情形下，基本工資還是通過調漲，但軍公教薪水卻不漲，相信所有軍公教人員是非常失望，重批民進黨政府是「標準的慣老闆」，棄軍公教基本權益於不顧。

全教會提到，憤怒且無法接受的是，「軍公教員工待遇審議委員會」及行政院蘇院長竟然無視以下事實，以各項數據不佳為由而不調薪。

全教會指出，自2000年來，軍公教只調薪了4次，每次3％，總共只增加了12.55％。這和同時期的經濟成長率80％、民間平均薪資成長32％比起來，遠遠不如。加上重要民生物資指數增加48％，讓軍公教的實質購買力大幅下降，等於是減薪、減薪、再減薪。

全教會表示，即便從民國100年來起算，人均GDP成長了30％，民間薪資也成長16.74％，重要民生物資指數上漲了15.75％，但軍公教只調薪一次3％。可見得軍公教的調薪遠遠比不上經濟成長、民間薪資、重要民生物資指數等這些和調薪息息相關的經濟數據的漲幅。

全教會稱，這更加證明「軍公教員工待遇審議委員會」成員一定要有教師組織代表的重要性，現在裡面的成員全部都是政府的代表，完全沒有軍公教代表在內，以致每次審議的過程如何？方案決定的理由為何？外界完全無從知道，完全無法了解這個委員會的運作及決策機制，

全教會提出兩大主張：

一、軍公教待遇審議委員會應有全國教師會的代表數人加入，才能在會中表達軍公教心聲，並促使軍公教薪資審議透明化。

二、 軍公教薪資調整應該參考經濟成長率、民間薪資、重要民生物資指數，該調整就調整。政府不應該以「負擔增加」而拒絕調整，這是標準的「慣老闆」，應該揚棄這種不顧軍公教基本權益的思維。

全教會並呼籲蔡英文總統、蘇貞昌院長，20年來軍公教的待遇遠遠比不上國家的經濟成長，也遠遠落後民間薪資、重要民生物資漲幅。為了激勵軍公教士氣，為了國家長治久安，脫離低薪社會，軍公教調薪應該法制化、制度化，政府別再當「慣老闆」。

(旺報 )