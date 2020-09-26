韓國瑜與友人歡聚。(翻攝「韓黑父母不崩潰」粉專)

前高雄市長韓國瑜卸任後，繼續韜光養晦。有粉專貼出韓國瑜與友人的聚會影片，網友笑說，「看市長的衣著，實在是厚…看來佳芬姐真的放生了。」

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼出韓國瑜與友人的聚會照片，並在底下留言PO出影片，指韓市長昨晚與友人聚會， 與三五好友的歡聚，是現在韓市長最需要的時光。他只有繼續韜光養晦，才能累積自己的能量，韓市長加油。

網友紛紛回應表示，「市長臉圓潤許多，好看哦！很為您感到高興，能暫時放下所有，享受目前悠哉生活，有健康身體，才可帶領大家尋找康莊大道，等您哦！」、「好想巧遇韓總。」、「真的需要好好休息一下，不會再看到兔子眼，過去看到滿眼血絲，很心疼。」、「喜歡聽前市長韓國瑜唱歌，好歌聲聽起來很療癒。」、「韓市長希望你好好休息，等待你的一支穿雲箭。」、「韓總快快補充元氣，再重出江湖。」

還有網友說：「現韓市長好看許多，以前被折磨得瘦巴巴，看了好心疼，現在真是帥到翻跟斗。」、「久未見韓市長，驚見氣色比以前更好且長胖。」

(中時新聞網)