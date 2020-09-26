第55屆電視金鐘獎26日揭曉，「迷你劇集／電視電影女主角獎」，吳奕蓉以《大桔大利 闔家平安》奪下迷你影后。

吳奕蓉首度跨足戲劇演出，挑戰多項性愛橋段，戲劇張力強。（客台提供）

吳奕蓉奪下獎項後，在舞台上表示因為作品太少，一直很不敢說自己是演員；事實上，她由新聞主播轉戰主持、戲劇，去年獲金鐘主持人獎，今年雙料入圍主持人獎及迷你視后，在首部處女秀《大桔大利闔家平安》有多項挑戰，包括幫兒子自慰打手槍、床戲、在草地被強暴等，劇情尺度破表，更有裸露戲碼。她雖第一次演戲，但憑15年新聞工作資歷訓練的穩健颱風，拿捏情緒起伏得宜，驚豔展現強烈戲劇感，讓人眼睛為之一亮，被視為本屆黑馬，果然順利敲金鐘。

去年吳奕蓉以《幕後》奪金鐘，也因該節目拍攝、認識擔任舞台劇導演的老公。她說，弟弟3年前因癲癇發作意外離世，告別式就在她生日當天，自此她再也不過生日，老公在交往第4天就暗示想結婚，更提議「結婚選在妳生日，希望把這件事蓋掉」，讓她直呼「他很會」。

她與老公相識不到半年、去年5月登記結婚，笑說「和老公還沒有很熟」。

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(中時新聞網)