駐法國代表處二名職員於9月中旬出現輕微發燒與咳嗽，隨即在家休養並遠距辦公，之後經醫囑進行採檢，結果分別於本月25日及26日確診「新冠肺炎」(COVID-19)。該兩位確診同仁目前已無症狀，但仍持續採行居家遠距辦公，需要取得檢測陰性報告，並獲醫師同意後，才可返處上班，且進行自主健康管理7天。

外交部表示，與上述確診同仁在相同辦公室的一位同事，因上班期間均全程佩戴口罩，目前並無症狀，未來倘有任何異狀，將憑醫囑進行採檢，並隨即進行相關檢疫措施。

外交部指出，由於法國疫情仍不穩定，目前當地確診病例有上升趨勢，為維護駐處同仁及公眾健康，駐法代表處除持續採取包括全程佩戴口罩上班、加強消毒等防疫措施外，該處自即日起將實施分組、分流上班14天，同時暫時關閉領務櫃檯14天，屆時將視疫情發展調整，並隨時對外公布。這段時間有需要辦理領務的當地國人，建議可先透過電話聯繫該處安排。

(中時 )