「妳是兒子就好了！」50年代的前衛女子，藝術家鄭瓊娟對於幼時母親的一席話印象深刻，卻也印證了她身為女子的創作路格外坎坷，即便如此，她卻以感恩上天的心情，開創出屬於自己的獨特畫風與哲思。

鄭瓊娟是台灣早期美術發展中，少數的優秀女性畫家之一，於1952年考入師大美術系，師事朱德群、廖繼春、溥心畬等名師，當時的她水墨、書法、篆刻、油畫皆為第一名，溥心畬就曾寫過一幅書法作法送給這位他十分欣賞的聰穎學生，成為日後鄭瓊娟旅居日本時被當地知識份子格外看重的助力之一。

鄭瓊娟曾是「五月畫會」創始會員，正想全心開展創作的大好年華，卻因結婚而遠赴日本，旅居東京長達30年，並且受夫家相夫教子操持家務的傳統束縛，曾十斷創作10年，無法創作的她抑鬱孤寂，仍為了維持繪畫的手感，即使不能觸碰到油彩畫布，她仍持續以炭筆練習人物肖像畫。

近日在紅野畫廊展出的《燁燁 - 鄭瓊娟創作歷程展》呈現她62年來的創作歷程，其中一幅完成於1970年的《郊外風景》是她少數的具像油畫，可以看出她在創作受阻的階段，實未曾放棄過創作，而從用色或筆觸亦可見她不似多數女性藝術家所表達的柔軟細緻，卻有更多的豪爽果決。

鄭瓊娟也不斷地從植物花草的生存意志汲取生活和創作靈感，她觀察家中花園的藤蔓，和自己的處世相彷，碰壁時便轉彎，以向上的意志在找路，因此她的畫作中也多見曲線或漩渦般的筆觸，彷彿氣流般在畫布中流動，她曾表示自己偏愛暖色系如紅色、金色、黃色，透過畫面則暖色中夾雜冷色，在冷色中也帶著暖色，以趨近和諧的調性呈現內在情緒。回台後持續創作的鄭瓊娟，近年的新作則更見熱情與氣勢，發展屬於自己的視覺秩序。

(旺報 )