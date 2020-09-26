中芯國際確定將被美國制裁。美國商務部工業與安全局（BIS）文件顯示，已決定對中芯國際（SMIC）及子公司和合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美申請許可證。

根據文件，BIS列入出口管制的對象為中芯國際及其子公司和合資企業，包括中芯國際（上海）公司、中芯國際（北京）公司、中芯國際（天津）、中芯國際（寧波）、中芯國際（深圳）、中芯國際華南公司（SMSC）、LFoundry（義大利）和中芯國際先進技術研發（上海）公司。

文件表示，制裁原因在美國政府就中芯國際及其子公司「軍民兩用」品審查期間，對其出口可能被轉用於中國軍事最終用途、帶來不可接受風險。

文件說，因此，在向中芯國際或其子公司（包括上述公司）出口、再出口、或在國內移轉受到美國出口管制條例（EAR）管轄，並由出口管制證號（ECCNs）第2份補充文件及EAR第744節管制的項目之前，您必須提出一份單獨個別有效許可證申請。

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