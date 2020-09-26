第55屆電視金鐘獎頒獎典禮於晚間7點，52歲資深演員游安順連拿兩奬座！他才剛以公視人生劇集《盲人阿清》拿下「迷你劇集最佳男配角獎」，不到1小時，又以新創電影短片《大吉》拿下「迷你劇影帝」，讓他一上台立刻感動爆哭。

游安順在二度上台時直呼，「真的是太意想不到！」更激動到數度哽咽、拭淚，隨後謙虛地感謝洪都拉斯、張孝全、莫子儀、陳竹昇等入圍者讓奬，游安順自然的演技層次分明，充滿能量令人看了相當舒心，如今連奪兩奬，台下再掀如雷掌聲。

游安順以新創電影短片《大吉》拿下「迷你劇影帝」。（圖／[email protected]廣播電視金鐘獎 Golden Bell Awards）

游安順表示自己完全沒有準備「迷你劇影帝」的感言，但還是滿心感激，一度說不出話，他也再度正能量喊話，「2020年很苦，但我們要撐下去！」最後更開心到在後台翻滾，展現浮誇的真性情。

游安順以新創電影短片《大吉》拿下「迷你劇影帝」。（圖／廖映翔攝）

游安順以新創電影短片《大吉》拿下「迷你劇影帝」。（圖／廖映翔攝）

《大吉》以關注法警與人權為議題，由游安順出演將執行死刑的法警，從一個爸爸的故事出發，剖析法警在面對執行死刑時的糾結，其導演靳家驊曾以《女兒練習題》入選東京短片影展。

(中時新聞網)