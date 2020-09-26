美國對沖(避險)傳奇、橋水(birdgewater)基金創辦人達利歐(Ray Dario)今日在個人Linkedin發表萬餘字《改變中的世界秩序》第7章《美中關係與戰爭》，從經貿、技術、地緣政治、資本、軍事5種戰爭來看，預期5至10年後大陸會全面上風，而地緣政治上中國對主權敏感程度不是美國能想像，最危險就是台灣問題，美國最好別碰。

經貿戰上達利歐認為中美目前還只是初期，使用關稅等傳統手段，幸運的是還沒走得更遠。但當雙方開始限制手上籌碼向對方出口時，狀況就會惡化，例如大陸切斷稀土供應、美國切斷半導體供應，很可能就會像二次世界大戰前美國向日本切斷石油一樣，是進一步軍事衝突訊號。

他還呼籲美國應該要試著理解大陸的思維，在某些問題如智慧財產權上固然可以堅持，但要求對方開放市場或禁止對方進入市場，可能要更謹慎，將自己界定為正義、對方界定為邪惡，固然有助動員民眾支持，但二分法非常危險。經貿脫鉤不見得對美國有利，因為未來5到10年，陸減少對美依賴的機率遠高於美減少對陸依賴的機率。

技術戰上，達利歐認為比經貿戰更嚴重，因為贏得技術就能贏得經貿、軍事戰。美國目前整體上更有能力，但進步速度並不如大陸迅速和猛烈，正持續失去領先地位，例如雖然在半導體或人工智慧上美國都領先，但大陸完全掌控5G話語權，而且事實上在人工智慧、大數據某些領域，大陸都已超越美國。

他指出，大陸人均數據蒐集量是美國4倍，大數據＋人工智慧＋大計算就等於卓越決策能力，而大陸政府投入遠高於美國。美國技術領先的相對地位正在快速下降，儘管沒有證據，但美國以竊取技術和數據為由制裁陸企，只能贏得暫時勝利，照目前作法，5至10年內大陸技術會變更加獨立，地位也會更強勢。達利歐舉例，大陸領導人36年前還會因為手持式計算機感到驚訝，但36年後大陸卻是現在這種水準，技術能力提高速度沒有不可能。

地緣政治上，達利歐認為中國對於主權完整的敏感程度，美國並不理解，特別涉及香港、台灣、東海、南海，自鴉片戰爭起經歷百年屈辱的中國，對於主權和領土堅持難以想像。他指出，他相信不涉及主權的問題中國都願意以和平方式解決，避免戰爭，但涉及主權問題美國最好謹慎。

達利歐分析，台灣是很難想像和平解決、最危險、最主要的主權問題。「就我的認知，中國大陸在這區域的軍事實力更強，同時他們還可能以更快速度增強，他們認為美國不會兌現讓兩岸統一的承諾，唯一辦法就是變得比美國更強，讓美國能明智地默許他們拿下台灣。美國為捍衛台灣的努力做得越多，戰敗或撤退就會帶來越多屈辱。令人擔憂的是，美國現在在捍衛台灣這方面又表現得非常強勢。一旦戰爭，美國輸掉的可能性很大，而且國內也不會歡迎這場戰爭。現在唯有希望台海若發生衝突會引發更大戰爭的恐懼來阻止這場戰爭。」

他提到中國在邊境和一帶一路國家中已經大幅擴展勢力，但是他們和美國不同，不會指導他國內政或相信自身價值就是普世價值，中國和非競爭國家更希望建立類似朝貢關係。大部分國家都在權衡該跟中國還是美國結盟，但經濟上他們都會毫不猶豫選擇中國，只有需要軍事保護時會考慮美國。達利歐指出，美國創立許多國際組織主導現今國際秩序，但卻一一退出或不願再履行責任，而中國在這些國際組織中影響力一直在擴大。

資本戰上，達利歐認為主要在於失去資金、失去儲備貨幣地位，前者是中國害怕的，後者是美國該擔心的。他分析，美國最重要權力來源就是能夠印製世界貨幣，以及隨之而來的營運能力，但美國正在削弱美元的地位。如果美元不再是世界各國儲備貨幣，只有黃金和人民幣有機會取代，而大陸只要進一步開放金融市場並取得國際信任，很容易提升人民幣地位。美國現在已在透過資本戰阻止大陸進化、接受大陸進化間進退維谷，讓大陸被迫自給自足只會在未來5到10年內更損害美國領導地位。

軍事戰方面，達利歐自承不是專業，但他請教了專家，台灣、東海、南海、朝鮮半島是最大熱點，印度、越南次之。他指出，雙方正在東海、南海互相試探對方底線，而如果是在這些區域或台海，中國更可能勝利；若戰爭擴大至全面戰或世界大戰，美國更強大。不過以中國軍事實力改善速度，達利歐預期美國優勢維持不了多久。

達利歐在結語說，自己還想自創文化戰爭、國家內部戰爭2個領域。他認為美國可能相信不自由毋寧死，但對華人而言集體穩定和利益是在個人自由或利益之上，中美雙方現在的挑戰在於其中少數人不能理解對方的價值觀，而且不允許對方做他們認為對自己最好的事，試圖把中國人變得美國化只會適得其反，雙方應該避免愚蠢的戰爭，透過互相理解尋求雙贏。

他認為國家內部戰爭也是最大的戰爭，歷史一再指明，國家內部問題越多或領導力越薄弱，越可能向外發動戰爭，「我們最大的戰爭就是和自己的戰爭，因為我們對於自己是強是弱有最大控制權。」達利歐認為，中、美目前都是內部挑戰大於外部挑戰，幸運的是這些挑戰都是在控制範圍內而且是可以量化的，這使得理解和克服挑戰更為容易，雙方都該讓事情往正確而良好的方向發展。

(中時新聞網)