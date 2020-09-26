第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚間在國父紀念館盛大舉行，星光大道上星光熠熠，女星謝欣穎圍維持著一貫的黑色個性穿搭登場，大秀大片白嫩酥胸，火辣程度絲毫不輸其他女星。

謝欣穎身穿一套簡約的黑色長禮服現身，雖是長袖，卻大膽在胸口開出極致深V，大氣地讓雪白酥胸出來見客，下半身以大片黃綠藍色亮片點綴，配上一頭俏麗短髮相當吸睛，同時她也與劇中的女兒白小櫻一起走紅毯，一行人肩並肩相當溫馨。

謝欣穎因主演「鏡文學驚悚劇場」《住戶公約第一條》入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」。（圖／廖映翔攝）

謝欣穎也與劇中的女兒白小櫻一起走紅毯，一行人肩並肩相當溫馨。（圖／廖映翔攝）

謝欣穎因主演「鏡文學驚悚劇場」《住戶公約第一條》入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」，該劇一次獲得「電視電影獎」、「迷你劇集最具潛力新人獎」、「迷你劇集女配角獎」、「戲劇節目攝影獎」4項提名。

謝欣穎因主演「鏡文學驚悚劇場」《住戶公約第一條》入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」。（圖／廖映翔攝）

在該劇中扮演謝欣穎女兒的白小櫻，已在剛剛拿下「迷你劇集最具潛力新人獎」，白小櫻領獎時，特別提及對「姐姐」謝欣穎的感謝，透露謝欣穎私底下很酷，是自己的榜樣。

(中時新聞網)