第55屆金鐘獎頒獎典禮26日在國父紀念館盛大舉行，許效舜搭檔馬力歐擔任頒獎人，頒發一系列幕後技術獎項，兩人在台上妙語如珠、默契十足，互動搞笑自然，笑翻一票網友，狂推兩人明年接下金鐘主持棒。

馬力歐在台上表示金鐘獎現場有大批警衛人員，許效舜立刻暗虧日前深陷欠債風波的師父澎恰恰，幽默說：「他們是來保護澎哥的！」笑翻在場所有人。

許效舜和馬力歐一旁搞笑，笑翻所有人。（圖／翻攝自Youtube）

接著頒發「戲劇類節目攝影獎」時，兩人在代領獎人代為發表感言之際，在一旁假裝自己得獎，拿著獎座拍照，十足搶鏡，逗樂大家，被不少網友大推「好有笑果」、「兩個頒獎人一開口真的功力馬上看出來！很自然」、「明年可以叫他們兩個主持嗎 默契太好」。

第55屆金鐘獎入圍名單競爭激烈，本屆打破往年模式，邀請3組藝人分段主持，特別的是8點檔男女神白家綺、曾莞婷、Gino、陳冠霖首度踏上金鐘就挑戰主持，而今年不少藝人突然離世，留給大家無限思念，追思已故影人的VCR勢必變成一片淚海，另外，許光漢、張孝全、莊凱勛等人搶視帝，柯佳嬿、天心、楊謹華等人爭視后，都是金鐘55亮點。

(中時新聞網)