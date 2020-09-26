美國總統川普日前因表態敗選仍不願意和平移交政權，稱「要看看發生什麼事」，引起各界猛烈抨擊。對此，淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新分析，川普最近的一些失言，導致他民調落後，但川普仍有3招可以助他在僅剩的時間裡扳回劣勢。

陳一新表示，川普在「黑人的命也是命」（BLM）運動爆發時頻頻失言，且之後還出言不遜批評陣亡美軍，這2件事都引起軒然大波，並造成川普民調下跌，甚至一度大幅落後民主黨總統候選人拜登，雖然後來因為BLM運動逐漸失控，讓川普得「社會秩序牌」奏效縮小差距，但整體而言川普的民調仍落後拜登。

不過，陳一新認為，川普仍有機會扳平局面，且他有3招可以達成這個目標：

第1招，美國研發的新冠疫苗是否能在投票日前成功推出？

第2招，美國最高法院出現空缺，川普要提名誰接任？

第3招，把握未來的4場辯論。

陳一新分析，疫苗是否能夠及時推出，對川普的選情有很大影響，即便此事一直遭受外界質疑；大法官的部分，因過去美國總統大選時曾出現開票問題，並交由最高法院裁決的例子，目前參議院由共和黨控制，若川普能掌控大法官，對他的選請會比較有利；而關於總統大選辯論，川普則要注意民主黨推派的副總統候選人賀錦麗，即便副總統候選人辯論對整個選舉的影響程度較小。

(中時新聞網)