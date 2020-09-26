國民黨主席江啟臣26日晚間到高雄海寶國際大飯店出席國際青年商會中華民國總會全國年會的青商之夜，現場總共湧進超過2000位的青商會員，場面盛大，江啟臣將國民黨比喻青商會，2個社團都發揮最大能量在為國家及社會服務。

江啟臣表示，很高興能夠再次參加全國青商年會，他自己也是青商人，一踏進會場就感受到青商的熱情，也遇到很多先前在青商會結交的好友。國際青商會除了社團業務之外，也培養出許多人才，此外，能夠節交到各行各業的菁英朋友是青商會最吸引人的地方。

江啟臣說，在現代網路化時代，還能有那麼多人加入青商社團，相當不容易，他目前身兼國民黨主席一職，在黨內就像是帶領著一個社團，國民黨社團與國際青商會一樣，都歡迎大家加入，希望未來國民黨有機會與國際青商會作多方面的交流及合作，大家一起為國家、社會服務，特別是公益部分，相信青商會不分黨派，只要有需要，都會發揮自身最大能量。

(中時 )