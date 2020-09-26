大陸戰機近日頻頻進入台灣海峽，台灣也試射飛彈，台海危機是否一觸即發？國民黨前桃園市議員閻中傑認為，兩岸若開打，解放軍不用登陸台灣，連續發射飛彈打3天，美國怎麼救？

閻中傑接受香港媒體《中評社》專訪時表示，大陸確實憂心台灣跟著美國走，愈走愈遠。民進黨自認跟美國在一起很有保障，但是美國賣武器給台灣，就是做生意、就是利用台灣。如果開戰，戰場也是在台灣，不會在美國本土。況且有誰會戰到一兵一卒？不是台灣也不是美國，應該就是中國大陸。

閻中傑指出，中國大陸如果開戰喊打，怎麼可能不打贏？但是大陸會評估打台灣到底值不值得？打台灣是真有可能。其實解放軍不用登陸台灣，連續發射飛彈打3天，美國怎麼救？大陸會思考打台灣，恐會造成世界局勢動亂，輿論怎麼看？到底划得來或划不來？

閻中傑直指，台灣整天喊「狼來了」，喊到最後自己都覺得不可能，當然中國大陸不會輕易動武，不過一旦台灣宣布獨立，就會武力攻台。他甚至認為，民進黨要台美恢復建交，無非是讓外國勢力承認獨立，但是這會讓台灣陷入更大的危險。

(中時新聞網)