第55屆金鐘獎頒獎典禮26日於國父紀念館舉行，實力派老戲骨游安順才剛以《盲人阿清》獲迷你男配，接著又以《大吉》奪迷你劇集（電視電影）男主角獎，打敗張孝全、洪都拉斯、莫子儀、陳竹昇等勁敵，雙料奪金的他二度上台領獎，驚喜到語無倫次直呼「我真的太意想不到了，謝謝孝全、洪哥、子儀、竹昇讓給我」，感慨提到演藝圈環境辛苦「大家依然對演藝非常熱誠，繼續努力拼下去」，最後向兒子大喊「游禮，爸爸又拿一個了」。

游安順提到，近年拍了許多新創電影、學生電影，會選擇做看似「吃力不討好」的事，是看見「他們對演藝環境非常有熱忱」，期盼彼此互相學習，自己也能從中靜下心，重新詮釋當演員的感覺，認為台灣有許多有秀演員，希望藉此機會，告訴未來接觸到的年輕人，在工作崗位上，應該用什麼態度去面對工作，學習到很正面的責任及付出。妙喻每次做角色功課，吸收進去一定會拉出來，就是表演中的精髓，鼓勵演藝人雖環境艱辛，但不要放棄，堅持走下去。

奪下迷你視帝始料未及，游安順激動說「我去年入圍金鐘，剛好去新竹演舞台劇沒出席，沒像今年這麼緊張，搞到內褲都濕了」，談到《大吉》最難詮釋的部分，劇中他最後一幕無奈、被逼著去執行槍決，只能用背影來演戲，讓觀眾感受到抗拒、沈痛的心情。而他在《盲人阿清》和洪都拉斯對戲，從他手上奪走視帝，喊話洪都拉斯「洪哥，我入圍六次，得了三次，你入圍兩次，下次就有機會。」

(中時 )