國慶焰火搶先看！試射3分鐘800枚華麗綻放

為迎接10月10日首次在台南舉辦的國慶焰火秀，國慶籌備委員會26日晚上8時於安平區漁光島搶先試放800枚焰火，總長約3分鐘，吸引大批民眾湧入安平先睹為快。台南市長黃偉哲今晚（26）透露，國慶日當天將施放1萬6800枚焰火，長達33分鐘，比去年屏東國慶焰火多600枚，歡迎民眾來台南欣賞。

國慶籌備委員會原訂今晚8時在台南安平漁光島試放800枚焰火，包括高空430枚、低空370枚，施放時間約3分鐘。不料，施放前疑似因有民眾擅自闖入布彈區，經工作人員驅離，因此延誤約5分鐘才施放。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火是國家級重要盛事，也是台南首次舉辦，安平區腹地大，但因施放焰火地區離市區近，因此今日試放焰火是為了定位焰火方向，並測試國慶當日觀賞角度，調整最佳觀賞位置，也確認相關安全措施。

黃偉哲透露，國慶日當天主舞台戀愛廣場，將由十鼓、明華園、紙風車劇團等團體輪番演出，焰火總計試放1萬6800枚，長達33分鐘。台南市政府也推薦民眾5處最佳觀賞點，包括：戀愛廣場、觀夕平台旁空地、林默娘公園與台灣船園區、億載金城、龍崗國小與四鯤鯓海灘黃金海岸。

另外，國慶日當天，觀夕平台周邊（安北路以南，世平路以西）、林默娘公園及億載金城周邊（光州路及安億路），18時至22時將實施行人徒步區管制，管制區內僅供住戶、緊急救護、公車及公務車輛通行。

另，散場管制於20時開始，屆時和緯路、民權路及安平路東向車道於中華西路口禁止右轉、永華路東向車道於中華西路口禁止左右轉、健康路東向車道於中華西路口禁止左轉，請民眾依當日警察指揮通行，以保行車安全。

搶先看！為國慶焰火暖身，800枚焰火試放3分鐘

(中時 )