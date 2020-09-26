共機近期頻頻擾台，台海緊張情勢逐漸升高，讓兩岸是否可能擦槍走火引發不少討論，名嘴唐湘龍近日就在所主持的節目直言，台海會不會打，有「5大徵兆」可以觀其一二，來幫助判斷情勢是否產生變化。

唐湘龍和資深媒體人陳鳳馨近期在所主持的網路政論節目《正經龍鳳配》表示，要判斷「明天有無可能打仗」他提出5點個人觀察，第一，「兩岸股價、貨幣皆不跌反漲」，他認為，真打起來金融市長幾乎不可能還能維持穩定，更別說會有什麼成長。

第二，可以觀察的重點是，市場與物價反應，若市場沒出現囤積戰略物資的恐慌情形，那爆發武裝衝突的可能性就有限。第三，看不到的層面，台灣海空運非常繁忙，更貿易重要通道，海運油輪貨輪都要經過台灣，如果運費保費都沒漲，一切平穩，就算上空軍機飛來飛去，那就不用太擔心。

第四，他分析，解放軍的075型兩棲登陸攻擊艦，是近年最新、最大的兩棲登陸艦，目前還在海試、測試階段，若2艘已下水、能搭載30架各型直升機的075完善作戰能力，就真的要開始緊張了。第五，大陸全國政協主席汪洋在20日的海峽論壇，仍維持過去一貫的和平統一基調，雖然人沒到場，但仍代表官方的政策立場沒改變，這是確定的。

陳鳳馨也分析，她相信目前北京方面還在理性的分析階段，還沒有放棄最後和統的可能性，立場是否有變才是所有問題的關鍵。

(中時新聞網)