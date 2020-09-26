歌仔戲的甘草國寶 小鳳仙獲終身成就獎

國寶演員小鳳仙今年3月病逝於亞東醫院，享壽80歲，她也是楊麗花歌仔戲團的重要推手，今晚獲頒金鐘獎終身貢獻獎，陳亞蘭以她的學生身份代表致辭追思，場面感人。

陳亞蘭在台上回憶恩師過去點滴，當場難過淚崩，她說小鳳仙凡事以身作則，身教無形地影響著同行、學生還有觀眾，也是楊麗花歌仔戲幕後功臣，「小鳳仙老師終身未嫁，默默將她一輩子的青春歲月貢獻給唯一源自於台灣的戲曲。」

遺憾的是，小鳳仙無法親自領獎，因為她已在今年3月離開人生舞台，只能由她領養的兒子陳明良代為接受這項肯定。陳明良上台代母領獎，哽咽說出對母親的思念，「感謝歌仔戲國寶楊麗花阿姨，妳給媽咪機會，讓她擔任導演的工作，從而發掘她的潛能，賦予她編劇的職責跟傳承重任。」

陳明良說今天這個獎，可以讓大家看到小鳳仙對歌仔戲、演藝事業的熱愛是一輩子的，接著更舉起手中獎座向天上喊話：「媽咪，這妳的喔！我現在好想妳喔。媽咪我愛你。」一句話讓陳亞蘭難掩激動情緒，默默轉身拭淚，場面溫馨又感人。

(中時新聞網)