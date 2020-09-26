上季SBL包辦年度與總冠軍賽MVP的台啤後衛「小安」蔣淯安，26日晚上在台中葳格國際會議中心舉辦婚宴，席開超過30桌，小安與老婆Yoqi把整個婚宴過程辦得熱鬧有趣，甚至還讓Yoqi坐轎子被抬進場，兩夫妻更在現場跳起舞來。
畢竟是台啤(甚至是當前SBL)當家一哥蔣淯安的婚宴，包含台啤顧問閻家驊、台啤總教練周俊三等台啤高層都搭高鐵趕赴台中參加，小安的前青年高中教練卜美可、前台體教練麥財振等昔日恩師也都現身，讓婚宴頓時變成另類謝師宴。
蔣淯安更找來重新當回台啤隊友的呂奇旻，以及下季跳槽九太科技的吳曉謹、目前暫沒打球的潘向挺等人擔任他的伴郎，小安的台啤隊友幾乎全員到齊，包含黃鎮、陳昱翰、王皓吉、朱億宗等人，以及蘇奕晉、吳岱豪、李漢昇等人也都來了。
除了令人感動的介紹兩人認識交往到求婚影片，蔣淯安更別出心裁找來民俗舞蹈隊到場表演，還把老婆Yoqi用轎子抬進場，兩人更當場秀了一段舞蹈，只可惜小安害羞到全身僵硬，甚至現場也進行小遊戲，他的伴郎與台啤隊友都上台同歡。
只是蔣淯安才剛完成結婚大事，卻馬上必須迎來接連賽事開打，先前他因腳踝嚴重扭傷缺席沒打台灣夏季籃球挑戰賽，接下來10月13日開打的MOLTON盃台灣超級籃球挑戰賽、11月11日花蓮觀護盃等賽事，應該可能看到小安場上英姿。
(中時 )
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