蔣淯安的老婆Yoqi用轎子抬進場內。(黃及人攝)

上季SBL包辦年度與總冠軍賽MVP的台啤後衛「小安」蔣淯安，26日晚上在台中葳格國際會議中心舉辦婚宴，席開超過30桌，小安與老婆Yoqi把整個婚宴過程辦得熱鬧有趣，甚至還讓Yoqi坐轎子被抬進場，兩夫妻更在現場跳起舞來。

畢竟是台啤(甚至是當前SBL)當家一哥蔣淯安的婚宴，包含台啤顧問閻家驊、台啤總教練周俊三等台啤高層都搭高鐵趕赴台中參加，小安的前青年高中教練卜美可、前台體教練麥財振等昔日恩師也都現身，讓婚宴頓時變成另類謝師宴。

蔣淯安更找來重新當回台啤隊友的呂奇旻，以及下季跳槽九太科技的吳曉謹、目前暫沒打球的潘向挺等人擔任他的伴郎，小安的台啤隊友幾乎全員到齊，包含黃鎮、陳昱翰、王皓吉、朱億宗等人，以及蘇奕晉、吳岱豪、李漢昇等人也都來了。

蔣淯安的豪華伴郎團(左至右)潘向挺、呂奇旻與吳曉謹。(黃及人攝)

蔣淯安在進場時接受現場賓客的祝福。(黃及人攝)

除了令人感動的介紹兩人認識交往到求婚影片，蔣淯安更別出心裁找來民俗舞蹈隊到場表演，還把老婆Yoqi用轎子抬進場，兩人更當場秀了一段舞蹈，只可惜小安害羞到全身僵硬，甚至現場也進行小遊戲，他的伴郎與台啤隊友都上台同歡。

只是蔣淯安才剛完成結婚大事，卻馬上必須迎來接連賽事開打，先前他因腳踝嚴重扭傷缺席沒打台灣夏季籃球挑戰賽，接下來10月13日開打的MOLTON盃台灣超級籃球挑戰賽、11月11日花蓮觀護盃等賽事，應該可能看到小安場上英姿。

蔣淯安與老婆Yoqi跟伴郎、隊友玩起小遊戲。(黃及人攝)

台啤總教練周俊三(左)、前台體教練麥財振(中)與台啤顧問閻家驊。(黃及人攝)

台啤助教王建惟(左)與後衛朱億宗現場負責帶小孩。(黃及人攝)

(中時 )