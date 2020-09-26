田馥甄「全球人壽『田馥甄一一巡迴演唱會』」一連四天在台北小巨蛋舉行，今（26日）舉辦第二場，田馥甄唱完〈獨善其身〉後，笑問：「先知在哪裡？」問完忍不住噗哧笑出來，「今天補班，大家沒有看昨天的新聞對嗎？不知道5個字密碼（台北小巨蛋）對嗎？」她認為娛樂新聞不一定要看，「但我的要看一下，蠻垃圾、蠻無聊的，也可以抒發一下」。她再度展現脫帽技巧及尬聊專長，「這帽子很重，不是一般人可以承受的，還好有這個帽子，不然也不知道要跟你們聊什麼」。

她笑問有沒有粉絲連看2場，見眾多粉絲高喊「有」，她驚訝直呼：「為什麼可以買到2天的票？你們不怕好運都用…」，她連忙打住，虧自己又失言了。她也感性表示，因為疫情久未上台唱歌，所以這次開唱前心情很擔心、緊張，深怕怯場，也曾懷疑自己。

然而她在首場演唱會上大展唱功，表現完美，獲樂迷、媒體好評，她事前拍攝的5段影片也十分用心，她在影片中一人分飾兩角與先知對話，問到：「談過幾段戀愛？」先知逗趣回應：「田爸田媽在現場嗎？」惹來全場笑聲不斷。

她謙虛說，這次開唱的感覺「很像很久沒有游泳，以為自己不會游了，怕自己會嗆到，但進了水裡，發覺自己還是可以悠游自在的享受，不能說是如魚得水，但就是很熟悉，要好好珍惜每次機會。」

而她除了新巡演，也在25日推出新專輯《無人知曉》，同名主打歌一上線就奪下即時榜冠軍，「順產」演唱會和新專輯「雙胞胎」，粉絲妙喻台北小巨蛋是全台最大的「月子中心」！今晚動力火車、林宥嘉、戴愛玲等星友到場觀看，Ella也抱著兒子勁寶到場二刷。

田馥甄演唱會造型華麗，女神氣勢十足。（何樂音樂提供）

田馥甄演唱〈諷刺的情書〉時，從天空落下的紙條，是她親手寫下的歌詞複印而成。（何樂音樂提供）

田馥甄在演唱會上大展唱功，展現完美音準。（何樂音樂提供）

田馥甄演唱會舞台設計呈現高質感。（何樂音樂提供）

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