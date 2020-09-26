財政部長蘇建榮在今年亞太經濟合作（APEC）財長視訊會議中表示，預估台灣今、明兩年長債比率將微幅上升至30％及30.6％，但仍在可控範圍內，且為APEC少數維持在35％以下經濟體，具備財政復原彈性。

蘇建榮於25日晚間參與馬來西亞舉行的APEC財政部長視訊會議，並出席同日晚上7時舉辦的APEC企業諮詢委員會（ABAC）與各國財政部長對話。財政部今（26）日指出，蘇建榮在會中分享我國近年累積充分財政能量，得以因應新冠肺炎疫情相關財政支出，展現我國財政穩健及?性。

蘇建榮在會中分享，台灣因防疫成功且未實施封城措施，預估今年GDP仍能維持1.56％正向成長，同時，因近年減債有成，累積充分財政能量，可因應本次疫情衝擊。

蘇建榮指出，在編列特別預算支應防疫、紓困、振興措施及採行擴張性財政政策下，台灣1年以上公共債務未償餘額占當年度名目生產毛額比率（長債比率），預估在今年及明年將微幅上升至30％及30.6％，不過仍在可控制範圍內，且為APEC少數維持在35％以下經濟體，具備財政復原彈性。

在財長與ABAC政策對話部分，討論議題包括協助微中小型企業加速復原、透過數位化促進金融包容性，以及環境、社會與公司治理（ESG）等，盼於後疫情時期強化能力建構，共同朝永續發展目標邁進。

另外，立法院財政、經濟等聯席會議28日將審查紓困3.0預算，蘇建榮在書面報告中表示，併計中央政府總預算、前瞻基礎建設計畫、新式戰機採購及紓困3.0特別預算的債務舉借數，預估今年底及明年底債務比率分別為31.3％及32.6％，距上限40.6％尚餘8個百分點，可舉債額度約1.5兆元。

(工商 )