國民黨立委賴士葆指有公司負責人住帝寶卻享有紓困，要求剔除。台電今（26）日表示，依規定若符合減免級距，就會給予電價減免，但因此事影響社會觀感，目前已展開清查，將予以追回。

對此，行政院長蘇貞昌今天也指出，若有不符合條件者領紓困金，相關部會都會嚴查，領了，也會追回來。蘇揆也呼籲國家資源有限，大眾不要利用政府幫助國人的善意取巧圖利。

賴士葆昨天在立法院質詢時指出，有些公司的負責人或辦公場所登記在豪宅，如帝寶內有30幾間，質疑「難道公司負責人住帝寶也要給補助」。經濟部長王美花表示，會進行調查，有相關情形的話，會追回紓困補助款。

台電發言人張廷抒下午告訴中央社記者，公司依法登記、營業也確實受影響，就可申請電價減免紓困，但「住帝寶領紓困」是社會觀感問題，清查後會依經濟部指示，追回減免費用。至於是否會擴大追回範圍，台電表示，其他類似的豪宅，也會設法清查，但要先釐清豪宅的定義與界線。

張廷抒說明，電價減免紓困的根據是財政部提供的資料，若符合條件就會給予紓困；至於為何公司會登記在帝寶，主要可能有幾種情形，包括企業購置房產作為負責人的宿舍，或企業的營業行為，將房產租出使用。

根據電價減免紓困方案，受疫情衝擊的企業，若營業額減少達15％、未達50％者，電費可打9折，營業額減少達50％。

以上者，電費可打7折，目前請領紓困的企業總家數約160萬家。

(工商 )