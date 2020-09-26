遠傳電信受邀加入「高雄5G智慧城」產業聯盟，遠傳電信總經理井琪與高雄市長陳其邁26日共同簽署「5G合作意向書」，宣示將共同建構「5G產業化、產業5G化」的開放型合作平台。

遠傳表示，與高雄市政府簽署「5G合作意向書」之後，將分別從科技製造、觀光零售、國際物流、偏鄉醫療、社會安全等領域著手，協助高雄產業升級，成為名符其實的「5G港都」。

高雄市政府經濟發展局26日舉辦「5G飆速、高雄領航：技術創新與產業商機高峰論壇」，邀請遠傳電信、西門子、工研院等產、官、學界代表出席，遠傳亦受邀加入「高雄5G智慧城」產業聯盟。

高雄市長陳其邁表示，高雄港是跨洲際貨櫃輪和區域貨櫃輪轉運最佳連接點，具備絕佳地理優勢，在亞洲新灣區設置5G、AIoT新創園區，將提供完整友善的5G試驗場域吸引國內和國際大廠進駐，同時也能將產業人才留在高雄，以期推動傳統產業轉型與新創公司成長，將為高雄港的數位轉型注入新契機。

高雄市政府、遠傳、西門子、工研院以及高雄在地企業等合作夥伴26日宣布共同建構5G技術的開放型合作平台，勾勒具高雄特色的5G產業鏈，共同將5G創新應用落地高雄，發展更意想不到的商業模式，不僅要加速產業變革，實現高雄5G智慧城市，更要將5G商轉應用服務完整的服務輸出與國際接軌，大幅提升台灣競爭力。

遠傳電信總經理井琪表示，高雄市具有絕佳產業發展的戰略位置，同時具備港區、國際機場，又面向東南亞市場，是台灣5G發展的重要城市。

井琪強調，遠傳成為高雄市在5G發展上的合作夥伴後，將攜手西門子、工研院以及高雄在地企業，以高雄商圈、港區、產業與經貿園區及新創基地等公共服務領域，作為5G服務研發、試運轉及商業模式測試的驗證場域，並將成果擴散至產業與相關應用、加速與國際大廠合作，實現高雄成為5G智慧城市的願景。

井琪表示，遠傳在5G競標取得頻寬與頻譜位置的絕佳優勢，可提供用戶夢幻旗艦頻譜資源，技術上也有奠基於長期深耕「大人物」的豐碩成果，可協助高雄發揮產業能量，共同推動台灣產業創新升級，將高雄打造成科技、便捷的智慧城市。

「高雄5G智慧城」產業聯盟將藉由5G的發展，聚焦在智慧工廠、智慧製造、智慧交通、智慧觀光等產業商機，並將5G科技運用於城市治理的公共安全、遠距診療等領域。

另外，遠傳與高雄市府也將致力在亞洲新灣區打造智慧科技創新的試驗場域，如結合遠傳friDay VR、遠傳friDay影音推動智慧觀光，打造5G影音串流實驗場域，亞洲新灣區也可運用5G大頻寬、低延遲的特性，成為可遠端控制的智慧港口。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵也在26日的圓桌論壇中，與西門子總裁艾偉(Erdal Elver)、工研院技術研究院副處長陳立偉共同暢談5G產業落地高雄後的新商機。遠傳電信企業物聯網應用暨產品處協理張文津也獲邀於「5G飆速、高雄領航」國際論壇中演講，以「5G通訊助力，垂直產業應用服務興革」為題，與現場產官學界的代表們分享遠傳如何以5G通訊技術，協助產業導入創新應用、協助企業數位轉型。

(工商 )