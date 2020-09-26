前高雄市長韓國瑜卸任後，陳其邁贏得補選後喊「緊緊緊」拚市政。有PTT網友發問，高雄到現在有什麼變化嗎？底下網友妙回一針見血，「有啊，Wecare不見了。」

網友在PTT發問，韓國瑜在位時，愛河的顏色最容易被拿出來檢視；那現在韓不在了，愛河的顏色有變化嗎？韓國瑜在位時下大雨積水退水最容易被拿出來檢視；那現在韓不在了，積水退水速度有變化嗎？韓在位時，用人的標準最容易被拿出來檢視；那現在韓不在了，新市長的用人標準有變化嗎？因為韓國瑜下台後，高雄的新聞聲量就不如以往了，高雄到現在有什麼變化嗎？

網友紛紛回應說，「有啊，Wecare不見了。」、「選前wevare，選後whocare，高雄人自求多福。」、「Wecare高雄改care別人。」、「有啊！we care變we dont care。」、「we car（尬） e（意）這算有變化嗎？」

不過也有網友認為，「高雄新聞變少，就是舒服。」、「WC去監督台北了啊！」

(中時新聞網)