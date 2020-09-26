第55屆電視金鐘獎終身成就獎分別由85歲資深演員林義雄與楊麗花歌仔戲團當家丑角小鳳仙拿下。30歲就進入演藝圈的林義雄，演出許多連續劇、歌仔戲與舞台劇電影。儘管他年事已高，心臟還裝了6支支架，依舊熱愛工作，堅守工作崗位，去年在《用九柑仔店》飾演張軒睿的阿公，精湛演技感動不少人，該劇也一舉入圍金鐘7獎項。

憑著電影《魯冰花》飾演古阿明爸爸，給觀眾留下深刻印象的林義雄，今晚上台領獎，一開口就讓網友忍不住淚崩，他說：「我要謝的人很多，再過去導播、導演、製作人還有跟他一起演戲的朋友、同事，有很多已經都不在了，他們在天上。以前提拔我、愛護我，我才能得獎，我這個獎分享給你們！」

林義雄表示過去觀眾看到他就想到《魯冰花》，近來則因為《用九柑仔店》成為「國民阿公」，讓他深受感動，「我這個阿公要繼續演下去，我離不開觀眾」，對表演的熱愛流露無遺。

林義雄從影一甲子，導演周遊說他最了不起的，就是對人沒架子、很客氣，如今終於獲得他人生第一個獎項，感人致詞也讓網友忍不住鼻酸，紛紛留言恭喜阿公「看到他說獻給在天上的一起工作的同仁們好感動」、「全場站起拍手致敬大前輩 好感動」、「台灣電視史」、「這一段再看下去要哭了QQ」。

(中時新聞網)