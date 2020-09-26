樂天桃猿主場迎戰中信兄弟，兄弟賽前大幅度球員異動，除了米蘭達回一軍先發之外，去年選秀第一指名大物岳政華也上一軍初登板，表現相當亮眼，首安、首打點、首盜壘、首得分都出爐，加上米蘭達好投，兄弟以5比2贏球，中斷近期3連敗低潮。

中信兄弟賽前出現多達8名選手的球員異動，除了洋投羅傑斯之外，蘇緯達、陳子豪、鄭佳彥都下二軍，升上米蘭達、岳政華、李吳永勤、杜家明。教練團讓岳政華立刻先發，也是要讓球隊出現一些化學反應，效果相當不錯，岳東華與哥哥岳東華「兄弟連線」，是中職史上第7對、兄弟隊史第4對的同隊兄弟檔，首戰繳出3支2，吸睛一百分。

岳政華首打席就有貢獻，3局上半一、三壘有人的情況下，岳政華面對猿隊先發投手翁瑋均，敲出左外野方向高飛犧牲打，為兄弟先馳得點，也是個人生涯首打點。

下半局桃猿反攻，米蘭達先被陳晨威敲安後，投出保送，一、二壘以人時林智平敲安帶有1分打點，同時中外野手張志豪發生傳球失誤，桃猿再添1分，反以2比1超前。

5局上半岳政華生涯首安出爐，同時盜壘成功，達成生涯首盜；6、7兩局兄弟開啟攻勢，6局上半江坤宇、許基宏連續二壘打將分數追平，張志豪將功補過，敲出安打攻下超前分。7局上半岳政華敲出二壘打，也是一軍首支長打，接著王威晨三壘打、許基宏敲安都帶有打點，兄弟此局再添2分，把翁瑋均打退場，以5比2領先，同時岳政華也達成生涯首得分。岳政華敲出長打後，場邊教練團及隊友都露出為他開心的表情。

此戰米蘭達主投7局僅被敲3安、失2分(1自責分)，另飆7次三振，封鎖猿隊打線，助兄弟5比2贏球，翁瑋均則是6.1局被敲10安，失5分有4分自責分，翁瑋均在單季9勝卡關，第4度挑戰10勝仍失敗。

中信兄弟洋投米蘭達回歸一軍就拿勝投。（范揚光攝）

樂天桃猿翁瑋均挑戰10勝失利。（范揚光攝）

(中時 )