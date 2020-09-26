深夜開車真的要非常小心，新竹有一名男駕駛，日前晚間開車返家途中，突然一名男子出現在馬路中間，先是緊盯車子，隨後不怕危險靠近車子，驚險過程也被行車紀錄器拍下，男駕駛PO上網提醒駕駛們注意，同時也想知道，男子究竟怎麼了。

男駕駛在臉書社團「新竹大小事」PO出一段影片，原本行駛在毫無異樣的竹北市道路上，沒多久駕駛經過文興路二段，突然看到一名身穿白色衣服的男子，違規穿越馬路，對方看到來車，沒有加速往前走，反而是停在馬路中央，盯著車子看。

男駕駛放慢行車速度，慢慢往內車道切，打算離男子遠一點，以免發生意外，結果白衣男子緊黏著車子，似乎在自言自語，當車子經過身邊時，男子突然拍打車窗，受到驚嚇男駕駛，不敢停下車查看，選擇繼續開車前進，之後男駕駛將行車紀錄器PO上網，表示「有人無故攔車，並攻擊車輛，大家請小心！有人知道此人的動機嗎？應該不是想要製造假車禍，但感覺是瘋子」。

網友看完影片，大多猜測男子應該是喝醉，同時呼籲大家上車後一定要先鎖車門，不然突然被入侵實在很危險，「曾聽過朋友被怪人直接闖上車子」、「好可怕」、「門被打開就慘了」，而此男也引起警方注意，在男駕駛影片下方留言，表示尚未接到報案，希望大家遇到類似情形，盡速撥打110。

(中時新聞網)