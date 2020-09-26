根據中央氣象局臉書指出，未來一週天氣變化快，且有兩波東北風影響，氣溫起伏大要多注意。明日天氣大致維持多雲，但早晚有些涼意，需多注意。而大家關注的中秋假期天氣，臉書專頁天氣風險則表示，「除了連假第一天東北風短暫增強，第二天開始都是晴朗、溫暖的天氣型態。」

根據臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」指出，今晚開始一波華南雲帶通過，而台中以北持續「有雨」的天氣，這樣的天氣型態預計至下周一上午。同時北部整天的感受「更濕涼」，低溫約21-22度，衣櫃的薄長袖也將慢慢派上用場。至於南部影響不大，明天大致維持多雲天氣，早晚有些涼意。

臉書天氣風險專頁也接著指出，有關中秋連假天氣，目前看來下周二、三東北風減弱，各地略為回溫，但中秋節當天(10/1)會有另一波東北風短暫增強，很快東北風減弱轉為偏東風，各地恢復秋老虎天氣，預估趨勢上，連假除了第一天以外，第二天開始都是晴朗、溫暖的天氣型態，大家可以好好把握。

氣象局也提醒，下周開始天氣變化快，受到東北風及華南雲雨區東移持續影響，下周一北部及東北部地區有陣雨，且有局部大雨發生的機率。而到了下周二東北風減弱，北部及東北部氣溫稍微回升。下周四東北風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，天氣稍涼，迎風面的北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

(中時新聞網)