蘋果自9月2日股價達歷史新高137.98美元以來，已下跌約20%，但投資銀行摩根士丹利(Morgan Stanley，俗稱大摩)分析師賀伯蒂(Katy Huberty)指出，根據整體銷售、實體門市與供應商報告、Mac產品交貨期來看，在10月5G新iPhone推出前，蘋果股價有反彈空間。

賀伯蒂認為，雖然蘋果9月稍微跑輸大盤，但基本面數據都還是很強勁。她說：「蘋果在歐洲還有中國大陸市場都有一定市場占有率，8月份iPhone 11強勁的產能證明了此點。」她特別指出，蘋果持續加速美國實體門市重新開門，近4周已重啟57家門市，全美512家已有約87%、共446家營業，都是在為iPhone 12上市鋪路。

她在報告中將蘋果維持列在「優於大盤」，目標股價是130美元。周五美股蘋果漲3.76%，收112.29美元，盤後基本平盤，微幅修正0.04%，最新股價是112.25美元。

根據蘋果產品爆料達人Jon Prosser 和歐洲廠商消息，今年新iPhone發表會10月13日舉行，16日開放預購，不過4款會分2批上架，10月23日是iPhone 12 mini、iPhone 12 Max，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max要等11月。

(中時新聞網)