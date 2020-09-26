台下明星哭成一片。(圖／翻攝自YouTube)

【金鐘55】金鐘獎已故影人橋段曝光！小鬼壓軸登場眾星成一片淚海

第55屆金鐘獎頒獎典禮於今(26日)晚間盛大舉行，今年有不少藝人永遠離開我們，金鐘獎特地播放一段「已故影人VCR」，其中16日才猝逝的小鬼，生前爽朗笑聲也被播出，讓台下都哭成一片淚海。

今年金鐘獎特別設立「已故影人VCR」橋段，由于美人擔任引言人，她特地引用胡適的詩，「忍了好幾天的眼淚，總沒有哭的機會，今天好不容易沒有人了，我要哭他一個痛快，滿心頭的不如意，都趕著淚珠兒跑了，我又可以舒服幾天，又可以陪著人們笑了」，表達在座影人的心聲。

「不是所有的道別都來得及揮手」，她提到美好會留下記憶，痛苦也會留下記憶，就是在這兩種記憶交錯中，才讓人更加珍惜，充滿情感的朗誦令人動容，接著播放的VCR中，出現了已故影人小戽斗、小鳳仙、侯傑、邱碧治、高以翔、劉真、吳朋奉、羅霈穎、小鬼(黃鴻升)等身影，讓台下都哭成一片。

金鐘55競爭激烈，視帝后堪稱死亡之組，張孝全對上莊凱勛和許光漢，楊謹華睽違4年再對上柯佳嬿，精彩可期，而今年還是史上最多主持人的一屆，找來3組主持人，分別是白家綺、Gino、曾莞婷、陳冠霖；盧廣仲、Lulu；曾國城、炎亞綸。

(中時新聞網)