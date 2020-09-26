第三次中央新疆工作座談會25日至26日在北京召開。中共中央總書記習近平發表重要講話稱，要完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住新疆工作總目標，依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆。要多層次、全方位、立體式講好新疆故事，理直氣壯宣傳新疆社會穩定、人民安居樂業的幸福生活。

中共曾於2010年舉辦第一次中央新疆工作座談會，於2014年舉辦第二次中央新疆工作座談會。在第三次座談會上，習近平首先認可新疆自2014年以來的工作成效——取得前所未有的成就，領域包括經濟、民眾生活、脱貧，新疆總體局面是「社會穩定、人民安居樂業」。

習近平稱，中共自十八大以來形成的新時代治疆方略，總目標是「社會穩定和長治久安」，根本是「凝聚人心」，「鑄牢中華民族共同體意識」，「堅持宗教中國化方向」，「弘揚社會主義核心價值觀」，「推動高質量發展」，「加強黨對新疆工作的領導」。

在意識形態領域，習近平要求將中華民族共同體意識教育納入新疆官員教育、青少年教育、社會教育，堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，開展「文化潤疆工程」。

習要求新疆各級官員對標新時代治疆方略，同中共中央保持一致，「常態化識別幹部政治素質」，確保各級領導權掌握在忠誠乾淨擔當的官員手中；要制定新疆官員隊伍培養培訓規劃，其中要培養忠誠、德才兼備的高素質少數民族官員。

對於少數民族官員的任用，習近平強調，對政治過硬、敢於擔當的優秀少數民族官員，要充分信任、堅定團結、大膽選拔、放手任用，表現突出的可以直接破格提拔使用。

習近平強調，要堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，實現宗教健康發展。此外，要多層次、全方位、立體式講好新疆故事，理直氣壯宣傳新疆社會穩定的大好局勢、人民安居樂業的幸福生活。

(中時 )