立法院衛環委員會28日將邀請衛福部長陳時中報告業務，預料美豬議題將成立委關注焦點。衛福部長陳時中在書面報告指出，在確保食安、照顧產業的前提下，有助政府爭取更大的國際空間，因此參考國際規範，開放符合萊劑殘留標準的產品進口。

政府日前宣布鬆綁含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛輸台，預計明年生效，引發外界議論。

衛福部書面報告指出，台灣是國際社會的一分子，除考量國情與消費習慣，也須遵守國際規範。針對含萊克多巴胺豬肉進行嚴謹風險評估後，發現不具食用安全問題；另於落實標示與管理措施下，對產業也無影響。

報告表示，在確保食安、照顧產業的前提下，有助政府爭取更大的國際空間，因此參考國際規範開放符合萊克多巴胺殘留標準產品進口。此外，台灣已訂定萊克多巴胺於豬產品的最大殘留容許量，及食品含豬肉及豬可食部位原料原產地標示規定，將透過源頭管理、輸入邊境查驗、國內市場稽查及清楚標示，共同保障食品安全與資訊揭露。

美牛部分，報告指出，衛福部食藥署於民國96、103、104及107年，進行美國牛肉的風險評估，評估結果為「可接受之風險」。台灣在基於科學證據、國際標準、清楚標示等原則及保障國人健康前提下，調整美國牛肉的月齡規範，放寬30月齡以上美國牛肉進口。

(工商 )