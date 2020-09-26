「相知相守-民歌45演唱會」26日起連2天在台北流行音樂中心（北流）登場，二場共8400張門票銷售一空，吸金2310萬。此次演出多達52位歌手，節目長達4.5小時、唱到深夜12點，由於北流比照小巨蛋逾11點開罰，主辦單位為了完整呈現民歌豐富面貌，今不惜支付至少17萬的超時罰款，且商情捷運局延後收班，最後一班車次於27日凌晨零點40分發車。

首日演出吸引張小燕、方芳芳、徐若瑄等人到場，王力宏也陪同媽媽欣賞，力挺叔叔李建復開唱，老婆李靚蕾則在家顧小孩，王力宏受訪提到〈龍的傳人〉對自己意義重大，難忘6歲時叔叔赴美國探親，在客廳拿起吉他哼唱，也是王力宏第一次聽到中文歌；受新冠肺炎疫情影響，他今年多待在台灣，至於接下來工作規劃？王力宏笑回：「今年...現在已經9月了，不知道有沒有機會，搞不好待會被（叔叔）拉上台唱。」

演唱會以「經典民歌」、「兩代共演」、「新新浪潮」三大主題串連，開場由「哈管幫」演奏〈歸人沙城〉等歌，隨後黃仲崑打頭陣送上〈無人的海邊〉揭幕；溫馨的是，馬毓芬今晚帶著哥哥、已故歌手馬兆駿的三位子女一同登台，馬兆駿大女兒馬永蒂抱著爸爸生前的吉他彈唱創作曲〈回家〉，兒子馬永霖在一旁合唱，兩人感性表示：「謝謝大家沒有忘記我爸爸。」不少觀眾感動落淚。

徐曉菁演出〈秋蟬〉前，代替人在國外的楊芳儀向大家問好，雖少了合唱夥伴，但也感謝主辦單位幫她安排新夥伴林佳蓉，林佳蓉打趣主辦應該頒給兩人最佳勇氣獎，因她們是這場演出唯二從美國趕回來的歌手。而趙樹海與王夢麟的幽默鬥嘴橋段則讓全場笑開懷，兩人並合唱〈阿美阿美〉、〈木棉道〉等組曲。

「兩代共演」安排多組親子檔演出，包含李建復與女兒李友珊、許景淳與兒子林子軒、黃韻玲與兒子沈裕紘，以及林隆璇偕同兒子林亭翰演出電音搖滾版〈白天不懂夜的黑〉。「新新浪潮」則由金智娟搭配老王樂隊，送上充滿搖滾爆發力的〈就在今夜〉等歌，爾後木吉他合唱團送上〈他們說〉，久違合體的老帥哥們掀起節目高潮，最後在溫馨歡樂的氣氛中，首日演出圓滿落幕。

「相知相守-民歌45演唱會」今起一連二天在北流開唱。（中華音樂人交流協會提供）

(中時 )