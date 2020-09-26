台中市食品藥物安全處26日接獲市府教育局通報，西屯區某A高中住宿學生43人與北屯區某B中學住宿學生31人，疑似食用由北區某餐盒工廠供應晚餐後，陸續發現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，已前往兩校採樣調查。

教育局表示，今早接獲校方通報後，立刻由副局長葉俊傑至醫院探視學生，A高中43位學生中有29位送往中國醫藥大學，今早已全數出院；12位學生則送到林新醫院，10位通知可以出院，2位留院觀察中；其餘2位學生則回南投住家自行就醫後返家。B中學31位學生均由家長帶回家休養。

食安處說明，食安處獲報後立即啟動調查機制，派稽查員至兩校及供膳餐盒廠商調查，並採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因，經初步調查了解，兩校住宿生9月24日及25日晚餐均由該餐盒廠供餐，分別於24日晚間9時及25日晚間10時出現腸胃不適等症狀。

食安處已勒令該餐盒廠暫停作業，教育局也立即啟動備援機制，改由協力廠商供餐，以確保供餐安全無虞。食安處指出，相關採檢正送驗中，檢驗結果最快4周後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法第15條及同法第44條，處以6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

(中時 )