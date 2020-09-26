補班日變成網購日！因應中秋連假的補班日，今（26）日全台灣約有半數民眾須上班，但台灣樂天市場發現，站上有關「旅遊必備」、「攜帶型小物」商品搜尋量較平日大增38％，包括行動免治馬桶、行動洗衣機等，其中有35％都被放進購物車買回家。

樂天市場分析，周六上班日業務量較平日少，許多上班族在辦公桌前難免分心，加上中秋連假將到，打開網購搜尋休假旅行時的小物，成為度過「怨念補班日」的方式之一，又以旅遊小物躍居長假黑馬商品。

樂天市場今日熱門旅遊新奇商品Top 3，包括攜帶型免治馬桶，今日搜尋量較平日高出42％，此品在今年銷售也較去年多出二成，顯示民眾對於在外保持如廁清潔日益重視。

還有變形甜甜圈枕，無論是用來伸展背脊、墊腳、頸枕，預期隨著假期到來，銷售成長樂觀；隨身洗衣機也被視為出差旅遊吸睛小物，只要按下一鍵即可完成洗衣。

(工商 )