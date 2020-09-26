科技股在低接買盤進駐下勁漲，帶動美股三大指數25日齊揚收紅，收復不少上周失土。那斯達克指數不僅單日漲幅創高，周線終結連3黑轉紅，但道瓊指數和標普指數周線連4黑，創1年來最長連跌紀錄。

在科技股領漲下，道瓊工業指數上周五終場漲358.52點或1.34％，報27,173.96點。標普500指數收漲1.6％，以3,298.46點作收。

科技股為主的那斯達克指數收高2.26％，收在10,913.56點，創9月9日以來單日最大漲幅。

周線方面，那指歷經前3周收黑後，終於在上周轉紅收漲1.1％，今年來漲幅22％。但道指與標指上周分別周跌1.74％、0.63％，連續第4周收黑，寫下去年8月來最長連跌紀錄。

蘋果、亞馬遜、微軟等科技權值股帶頭上衝，上周五各自漲3.8％、2.5％和2.3％，臉書與網飛則雙雙收漲2.1％。標指的科技股指數跳漲2.4％，也是9月9日來最佳單日表現。

那指經過9月初一波修正後，投資人的低接買盤開始進場。紐約外匯經紀商OANDA市場分析師莫亞（Edward Moya）表示，投資人放眼長線，認為科技股仍是投資首選。

他指出：「逢低買盤湧入科技股。如你所見這些科技巨頭修正後，大家仍想要持有美股。事實上，明年股市還會走高，你可能仍會看到科技股引領大盤上攻。」

展望本周，美國首場總統電視辯論會29日登場，此外9月非農就業報告也將於10月2日（周五）出爐，料是市場投資人關注焦點。

經濟學家預期這份11月3日大選前最後一份的就業報告，恐顯示9月就業人口增幅遜於8月。根據數據供應商路孚特（Refinitiv）調查預估，9月非農新增就業人口92萬，不如8月的137萬，但失業率可望由8.4％降到8.2％。

富國銀行利率策略部門主管舒馬赫（Michael Schurmacher）指出，比起就業報告，川普和拜登兩位總統候選人的首場辯論，預料更能牽動美股走勢。

(工商 )