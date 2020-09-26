國父孫中山暨黃興簽署信函。（宋緒康提供）

莫紀彭行書陳更新烈士詩楹聯：入夢有歌思易水，上絃無調不涼州。（宋緒康提供）

自2016年政黨再度輪替後，親藍團體松濤社每年都會在國父紀念館舉辦「我愛國旗」國慶大會，國民黨要角也會現身支持，今年因疫情未歇，改採線上文物系列展覽，預計自雙十國慶起到明年元旦，挑選7個與中華民國息息相關的節日，向民眾介紹中華文化與歷史。

松濤社新聞聯絡人胡文琦說，有感於蔡政府不斷去中化、仇中化，做出類似消滅中華民國的動作，反觀對岸近期拍攝電影八百，顯見對岸層峰關注回溯歷史，目前只見到民進黨以中華民國台灣借殼上市，因此，為了捍衛中華民國政府的政權，考量第二波疫情有可能捲土重來，今年將從面對面慶祝大會，改成線上文物展覽活動。

此活動發起人宋緒康表示，蔡政府去中華民國化的舉措，等同去除箇中內涵，包含政治與文化價值，讓下一代難以和旗他國家競爭，因此他發起線上文物展覽活動，希望能捍衛中華民國的國號、歷史與文化。

宋緒康透露，近期將開始拍攝介紹文物系列影片，自雙十國慶當天首播「黃花岡起義前夕」，將在臉書、IG、松濤社網站同步上映，期盼海外僑胞也能參與愛國活動。

宋緒康說，之後在10月25日台灣光復節播出「求仁赴義-抗戰勝利史蹟暨墨寶巡禮」、10月31日蔣公誕辰紀念日「戰火下的公民教育」、11月12 日國父誕辰紀念日「國父倫敦蒙難的黑手」、11月24日國民黨建黨紀念日「最後的戰場-魂斷寮國」、12月25日行憲紀念日「西方畫家眼裏永恆的中華民國」、明年元旦「承認中華民國！美國人民的呼籲！1912年」。

(中時 )