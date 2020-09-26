今（26）日在台南球場進行的富邦悍將、統一獅之戰，富邦洋投羅力先發8局失2分，終場富邦以5比3擊敗統一獅，攻頂成功一半，戰績追上與獅隊並列第一，明天雙方繼續交手，就可確定誰能繼續站在排頭。

羅力主投8局送出11次三振，被擊出7支安打，只在第2局、7局各掉1分，有效壓制獅隊的打擊，是贏球最大功臣，賽後也獲選單場MVP，戰績6勝8敗、自責分率4.25。而這一勝也是他在中職8年來的第90勝，距離百勝大關還差10勝。

打擊上，富邦在1局上就炮擊獅隊先發投手施子謙，高國輝擊出2分全壘打，本季第23轟，是此役的勝利打點；而今天剛好是他35歲生日，算是送給自己的最佳生日禮物。

反觀施子謙施子謙挨了高國輝這一轟，單季被擊出24支全壘打，追平1992年味全龍史東、1996年興農牛隊廖俊銘的單季挨最多轟紀錄。這場比賽他也只投3局就被擊出8支安打，包括1轟，丟掉5分都是自責分，成了敗戰投手，戰績8勝7敗、自責分率6.62。

比賽進行到9局下，獅隊臨去秋波，發動一波連續3支安打的攻勢、扳回1分，追成3比5落後2分。富邦教練團趕緊換下守護神陳鴻文，由賴鴻誠上場接替，他順利解決3個出局數結束比賽，包括連續2次三振，賴鴻誠本季首次救援成功。

(中時 )