基隆地狹人稠又多雨，在推動許多運動項目上受到限制，不過市長林右昌突破氣候限制，在去年首次舉辦的迷你足球賽受到廣大家長的熱烈迴響後，今年利用公幼及準公幼的比例高居全國之冠的優勢，再納入適合的私立幼兒園，全力推動支持幼兒足球，

林右昌表示，去年有26隊參賽，今年增加到34隊，相當於300多位小朋友的參賽，可見這項運動在基隆地區有越來越多的小朋友相當喜愛、接受度也越來越高。

聽到場邊的加油吶喊聲不絕於耳，林右昌發現家長比參賽小選手還緊張且投入，於是商請市府教育處邀請各幼兒學校參與，在開幕當天大方贈送參賽學校比賽用球數顆，同時也承諾將推廣國小學童足球課程，讓各階段學習足球的幼兒能順利銜接不至於斷層。

基隆市市長林右昌（中）與參賽小球員集氣加油。（迷你足球協會提供）

響應體育署足球6年計畫，中華民國迷你足球協會連續第2年來到基隆，儘管場內小小球員熱力開踢，場邊家長的加油聲也不曾間斷，信義非營利幼稚園園長蔡惠玲的吶喊卻比別人更大聲，小球員進球時她總是率先振臂歡呼。

蔡惠玲表示，她從去年市政府推廣幼兒足球後就愛上這項運動，小朋友看到氣墊式的球場也感到新鮮好奇，她去年帶隊參賽後發現小朋友的體力及協調性明顯變好，尤其有助於情緒上帶來高度的穩定性，在學習上更容易專心。

(中時 )