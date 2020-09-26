第55屆金鐘獎今日於國父紀念館盛大舉辦，獎項一一揭曉可以說是幾家歡樂幾家愁，而離開演藝圈長達18年的高怡平，才重拾主持棒就靠著節目《轉轉發現愛》勇奪生活節目主持人獎，讓她當場淚崩久久不能言語。

高怡平靠著節目《轉轉發現愛》勇奪生活節目主持人獎，她上台領獎就高舉獎盃當場淚崩，並把一切榮耀歸功於上帝，她表示離開舞台長達18年，這12年成為專職家庭主婦把重心都放在家庭上，坦言經營家庭比演藝事業還要用心，不過相較於當一個妻子或母親，演藝事業才是她最熱愛的。

她表示重拾主持棒之後，才發現與18年前電視圈環境相差甚遠，但步入家庭的十幾年時間，讓她學會面對生活中的高低起伏，獲得獎項除了歸功工作人員努力，也不忘感謝老東家總經理張榮華，當年有眼光網羅她主持《完全娛樂》，讓她因此感受到成為電視台台柱一姐，是多麼榮耀的一件事，最後也高舉獎盃與雙親分享得獎喜悅：「爸媽我拿到了，我愛你們」。

她表示入圍後許多朋友有幫忙禱告，讓她一度擔憂不能拿獎會留遺憾，而過去經常會想起熱愛這個工作，因此想和過去的人說聲謝謝或對不起，雖然事隔多年但不會忘記幫助過自己的人，更強調在凡間走一回後，已經吸取許多養分，因此不怕當電視主持人會被網路世界打倒，畢竟機會是給準備好的人。

(中時新聞網)