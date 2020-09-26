新竹一名林姓男博士，疑似取得清華大學化工博士學位後，一年來求職過程不順利，結果在赴台積電面試的前兩周，竟選擇從新竹某陸橋上吊輕生，新聞曝光後許多網友感嘆「博士悲歌」，林博士生前最後一封傳給父母的訊息，也隨之曝光。

根據消息，林姓博士的友人透露，他從小到大念書成績相當優秀，一直以來都是學霸，去年取得清大化工博士學位後，求職路上卻不太順利，還曾因為躁鬱症需要看精神科醫師。

林姓博士輕生前，曾傳訊息給父母親，交代銀行帳戶還有財產，要家人不要難過，似乎就是林姓博士的遺書，根據了解，警方調閱監視器發現，林姓博士在當天清晨天剛亮時身亡，身旁還放有折疊梯，由此判斷他死意志堅決，目前林姓博士遺體已交還給家屬辦理後事。

博士輕生消息，許多網友相當不捨，嘆高學歷博士生其實也有就職問題，「現在碩士就要先到職場就業卡位，真的有需要再讀博士，30幾歲博士就職，會給自己很大壓力」，加上台灣職場偏好擁有外國學位的博士，「土博士就只能一直吃土」。

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